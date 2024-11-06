Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Воронежской области возросло до четырех

После взрыва газа в многоэтажке в Воронежской области пострадали четверо

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Воронежской области погиб один человек и четверо пострадали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«По уточненным данным, погиб один человек и пострадали четверо в результате пожара в Нововоронеже. Трое из них госпитализированы», — написал он.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем 2008 года рождения. По словам губернатора, ЧП произошло на улице Набережной в Нововоронеже. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание.

Гусев добавил, что для эвакуированных из многоэтажки организовали пункт временного размещения в спортивно-оздоровительном комплексе «Атом-Арена». Губернатор отметил, что муниципалитет окажет поддержку всем гражданам, пострадавшим в результате пожара.

МЧС по региону в Telegram-канале уточнило, что в девятиэтажном доме загорелась квартира на втором этаже. Всего спасатели эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребенка. По предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок бытового газа, огонь повредил три квартиры. На месте работают 16 единиц техники и 48 специалистов.