В Набережных Челнах локализовали крупный пожар на производстве

Спасатели локализовали крупный пожар на производственной территории в Набережных Челнах. Огонь распространился более чем на шесть тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 02:46 по московскому времени, пламя разгорелось на улице Авторемонтной, жим № 20/2.

«Площадь пожара составляет более 6000 квадратных метров. На тушение пожара подано два лафетных ствола и три ствола РСК-70 от мобильных средств пожаротушения, сформировано пять звеньев ГДЗС», — уточнили в мэрии.

К тушению огня привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

