В пяти районах Амурской области пропали свет и отопление в 20-градусный мороз

Жители пяти районов Амурской области остались без света и отопления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, на местной ТЭЦ случилась авария, из-за чего возник дефицит мощности. Из строя вышло оборудование, которое отвечает за регулирование температуры.

Люди из Ивановского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского и Благовещенского районов пожаловались на холод в квартирах. А на улице для понимания сейчас около минус 20 градусов

Ремонтные работы уже начали, специалисты обещают завершить их во второй половине дня. Ситуация находится под контролем у прокуратуры. Пока местным жителям рекомендовали запастись водой, потому что без энергии могут перестать работать электронасосы.

Ранее коммунальная авария произошла в Новой Москве. Жилой комплекс «Новое Внуково» оказался полностью обесточен.