В Петрозаводске уже четвертый день ищут 11-летнего мальчика

В Петрозаводске разыскивают 11-летнего мальчика, который пропал 18 марта. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

С момента исчезновения о местонахождении ребенка ничего не известно. Волонтеры просят жителей региона обратить внимание и при наличии информации сообщить о возможных зацепках.

Пропавший мальчик худощавого телосложения, ростом около 143 сантиметров, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была черная кофта, зеленые спортивные штаны и черные кроссовки.

Поисковики продолжают работу и рассчитывают на помощь очевидцев.

Ранее в Самарской области нашли двух детей, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись.