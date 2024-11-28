В Петрозаводске нашли тело пропавшей женщины. Ее пытались сжечь

В Петрозаводске на улице Чистой обнаружили тело пропавшей 37-летней женщины. Подробности ее смерти раскрыл источник Gubdaily .

Жительницу города искали с 23 ноября полицейские и волонтеры. К гибели женщины может быть причастен ее знакомый, с которым она находилась в отношениях.

По неподтвержденной информации, мужчина и пропавшая женщина работали в правоохранительных органах. После убийства тело пытались сжечь. Подозреваемого задержали.

Официальной инфрмации пока не поступало.

Ранее в Ижевске осудили местного жителя за убийство бывшей жены. Летом пьяный мужчина пришел к экс-супруге с ножом, устроил скандал и зарезал женщину. Затем злоумышленник украл телефон жертвы и сбежал, а орудие убийства выбросил в водоем.