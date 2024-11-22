В петербургском метро погибла упавшая на рельсы девушка

«Фонтанка»: в Петербурге поезд задавил девушку на станции метро «Приморская»

В петербургском метро девушка погибла под колесами поезда на станции «Приморская». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Движение поездов на трех линиях метро остановили вечером 22 ноября. Закрыли вестибюли станций «Зенит», «Беговая» и «Приморская».

По предварительной информации, девушка упала с платформы на пути перед приближением поезда. Ее не удалось спасти.

Сейчас движение поездов восстановлено, станции — открыты.

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