Мужчина пострадал в ночном пожаре в Петербуге

Минувшей ночью на улице Маршала Захарова в Красносельском районе горел многоквартирный дом. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

В одной из квартир загорелась кухня, огонь распространился на пяти квадратных метрах помещения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома шесть человек.

Они потушили возгорание, один человек, жилец квартиры, пострадал, его госпитализировали.