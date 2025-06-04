В Петербурге жестко избили подрабатывавшего рекламщиком подростка
Избитый рекламщик-подросток в Шушарах получил перелом копчика
В петербургском районе Шушары взрослый мужчина жестоко избил 14-летнего подростка, подрабатывающего рекламщиком. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшего Ярослав.
По его словам, на сына напали в подъезде из-за того, что мальчик раскладывал рекламную продукцию. Подростку разбили экшн-камеру и украли из нее карту памяти. В данный момент пострадавший находится в больнице.
«Я приехал на место, когда того человека уже посадили в машину. Потом мы уехали в полицию, у сына сломан копчик, сотрясение, множество гематом. К счастью, ребра целы. Лечиться будет все лето, из-за копчика сидеть долго не может. Бил какой-то алкоголик, напал на него с претензиями», — сказал Ярослав.
Мужчина отметил, что его сын пошел подрабатывать, так как планировал купить медицинские атласы и готовиться к профессии врача в будущем.
«Теперь, видимо, придется искать другую работу, что-то более безопасное», — заключил мужчина.
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