В Петербурге жестко избили подрабатывавшего рекламщиком подростка

По его словам, на сына напали в подъезде из-за того, что мальчик раскладывал рекламную продукцию. Подростку разбили экшн-камеру и украли из нее карту памяти. В данный момент пострадавший находится в больнице.

«Я приехал на место, когда того человека уже посадили в машину. Потом мы уехали в полицию, у сына сломан копчик, сотрясение, множество гематом. К счастью, ребра целы. Лечиться будет все лето, из-за копчика сидеть долго не может. Бил какой-то алкоголик, напал на него с претензиями», — сказал Ярослав.

Мужчина отметил, что его сын пошел подрабатывать, так как планировал купить медицинские атласы и готовиться к профессии врача в будущем.