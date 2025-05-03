Школьники избили подростка в Сочи

Подростки в возрасте от 12 до 15 лет напали на сверстника в сочинской школе и избили его, снимая происходящее на камеру. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В Сети распространилась видеозапись с избиением подростка. Полиция установила личности шести нападавших школьников и вызвала их вместе с родителями в отдел.

Правоохранители проводят проверку и разыскивают других участников драки.

Ранее в Кабардино-Балкарии 17-летний школьник набросился на подростка с ножом и два раза пырнул его в грудь. Ссора произошла из-за сестры одного из учеников. Она пожаловалась брату, что одноклассник к ней приставал. Парень решил разобраться с обидчиком, но у того оказался при себе нож.

Против нападавшего возбудили уголовное дело, ему назначили домашний арест. Раненого учащегося доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.