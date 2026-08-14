В Петербурге загорелась крыша дома Щербакова, пострадали двое

Пожар на крыше дома Щербакова в Санкт-Петербурге сняли на видео

Пожар разгорелся на крыше здания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном МЧС .

Загорелась кровля дома № 8 на Адмиралтейском проспекте. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 15:56.

«В результате пожара пострадали два человека. В ходе тушения из здания эвакуированы 35 человек. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: шесть единиц техники и 30 человек личного состава», — сообщили в МЧС.

Очевидцы сообщили 360.ru, что горит здание исторического дома Щербакова.

«Это здание исторического дома Щербакова, насколько я знаю. Увезли кого-то в реанимационной скорой», — уточнили они.

Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 14:45 пожар локализовали.

В Татарстане 12 августа при пожаре погибли два человека, еще трое пострадали. Огонь разгорелся на первом этаже двухэтажного частного дома.