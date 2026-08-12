Два человека погибли при пожаре в Татарстане

В Татарстане два человека погибли при пожаре в частном доме, еще трое пострадали

Жертвами пожара в частном доме в селе Новые Чечкабы в Татарстане стали два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

Очевидцы ЧП спасли троих пострадавших, среди которых молодой человек 2009 года рождения, женщина 1981 года рождения и 1975 года рождения.

К моменту прибытия боевых расчетов МЧС пожар происходил на первом этаже двухэтажного частного дома. Дознаватели Госпожнадзора устанавливают причину возгорания.

Днем ранее при пожаре в 12-этажном доме в Москве пострадали четыре ребенка и четыре взрослых. Очаг возгорания находился в квартире на 11-м этаже, где вспыхнули мебель и личные вещи жильцов.