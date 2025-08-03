В Петербурге задержали двоих мужчин за жарку хлеба на Вечном огне

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые решили поджарить хлеб на Вечном огне в центре Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила «Фонтанка.ру» .

Неизвестных заметили прохожие. Они сообщили о происходящем в полицию. Факт подтвердился записью с камер наблюдения. Мужчины скрылись на электросамокатах.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска Центрального района установили личности нарушителей. Ими оказались братья — мужчины 40 и 36 лет. Обоих доставили в полицию.

Ранее суд отправил в колонию вандалов, осквернивших Вечный огонь на Ставрополье. Их признали виновными в нарушении законодательства, связанного с реабилитацией нацизма.