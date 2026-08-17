В Петербурге задержали 15-летнего подростка за теракт на железной дороге

СК задержал 15-летнего подростка за теракт на железной дороге в Петербурге

Правоохранители задержали 15-летнего жителя Санкт-Петербурга за поджог железнодорожной трансформаторной подстанции. Об этом сообщило Западное МСУТ СК России в «Максе» .

По сведениям следователей, 14 августа юноша по указанию куратора купил монтировку и горючую жидкость. Он отправился на станцию Ручьи в Калининском районе города и поджег подстанцию.

Сотрудники СК, МВД, ФСБ и Росгвардии задержали подростка. Ему предъявили обвинение в совершении террористического акта.

Обвиняемому избрали меру пресечения, расследование продолжается.

В СК напомнили, что ответственность за подобные диверсии и теракты наступает с 14 лет. При этом добровольный отказ от доведения преступления до конца освобождает от уголовной ответственности полностью.

Ранее 54-летнего жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах Минобороны для украинских спецслужб. Ему также поручали поднимать и закладывать новые схроны с компонентами взрывчатки.