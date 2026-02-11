В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции

В школе № 39 в Санкт-Петербурге число заразившихся острой кишечной инфекцией достигло 96 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленинградской области.

«Всего зарегистрировали 96 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся школы № 39, а также сотрудников пищеблока АО „КСП „Волна“, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что у всех контактных лиц и заболевших выявили норовирусную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора провели в учебном заведении комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.

Ранее Роспотребнадзор провел эпидемиологическую проверку после массовой госпитализации постояльцев пансионата в Новой Москве из-за симптомов ОРВИ. В воскресенье, 8 февраля, стало известно о заболевании 12 человек, проживающих в заведении в деревне Пенино Троицкого района.