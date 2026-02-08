Роспотребнадзор начал проверку из-за вспышки ОРВИ в пансионате Новой Москвы

Роспотребнадзор начал эпидемиологическую проверку после госпитализации постояльцев пансионата в Новой Москве с симптомами ОРВИ. Как сообщили в столичном Управлении Роспотребнадзора , 8 февраля стало известно о заболевании 12 человек, проживающих в пансионате в деревне Пенино Троицкого района.

Всех заболевших доставили в медицинские учреждения с признаками острой респираторной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с департаментом здравоохранения Москвы оперативно начали эпидемиологическое расследование. В пансионате проводят противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось о массовом недомогании туристов на курорте Архыз. По данным телеграм-канала Mash, во время отдыха там могли отравиться не менее двух десятков человек — ухудшение самочувствия начиналось в первые дни после приезда. Туристам рекомендовали пить только бутилированную воду и готовить еду самостоятельно.