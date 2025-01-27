В Петербурге водитель остановил автобус с пассажирами ради молитвы

Водитель пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге остановился на дороге ради молитвы. Подробности сообщило новостное агентство 78.ru .

Прохожие заметили автобус, стоящий на «аварийке» с полным салоном пассажиров. Выяснилось, что водитель остановился, чтобы помолиться. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали изданию, что мужчина работает водителем автобуса с 2023 года.

«Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП „Пассажиравтотранс“ благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

На предприятии пообещали провести с водителем беседу о проведении религиозных обрядов во время межрейсового отдыха.

Накануне в Башкирии перевернулся пассажирский автобус. В салоне находилось 10 человек.