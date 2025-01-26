Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск — Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По ее данным, рейсовый автобус «ПАЗ» следовал по маршруту Нефтекамск-Карманово. Причина ДТП пока неизвестна.

«В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники», — отметили в пресс-службе.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь.

Ранее в Турции 23 человека пострадали из-за ДТП с автобусом, который ехал на фестиваль в Измир. Микроавтобус с туристами опрокинулся на скользкой от дождя трассе. В результате аварии пострадали 23 человека, на место ДТП прибыли медики и полиция. Получивших травмы путешественников доставили в больницы. В посольстве России в Анкаре заявили, что россиян среди пострадавших не было.