В Петербурге ветеринары спасли хаски, которого переехал автобус

В Санкт-Петербурге ветеринары спасли хаски, который попал под автобус и получил тяжелые травмы. Подробности 360.ru рассказали в ветклинике.

Пес поступил в клинику в конце декабря. У него диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки и серьезные проблемы с дыханием.

Животному потребовалась срочная и сложная помощь: врачи установили дренажи, провели переливание крови, сделали компьютерную томографию и операцию по восстановлению костей таза. В общей сложности пес перенес семь наркозов и четыре операции, несколько недель провел в реанимации.

После стабилизации состояния началась длительная реабилитация. Со временем показатели пришли в норму, боль уменьшилась, однако последствия травм повлияли на подвижность — собака может ходить, но уже не так активно, как раньше.

Лечением занималась врач интенсивной терапии Александра Малеева. После того как состояние питомца улучшилось, она забрала его к себе и продолжила уход уже дома. Хаски живет в заботе, восстанавливается и постепенно возвращается к обычной жизни.

