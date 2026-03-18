Подмосковные ветеринары спасли собаку с крупными камнями в почках

В Подмосковье животные могут получить оперативную и квалифицированную помощь. Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли четырехлетнего джек-рассел-терьера по кличке Куся, у которого обнаружили мочекаменную болезнь.

Пес испытывал боль, отказывался от еды и не хотел играть. Врачи заметили кровь в моче животного, воспаление, а также избыток солей мочевой кислоты.

Они приняли решение сделать рентген, который показал наличие сразу нескольких камней. Они могли заблокировать мочевыводящие пути и стать причиной нарушения работы почек.

Для спасения животного была необходима срочная операция. Сейчас Куся чувствует себя лучше и идет на поправку.

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что ежегодная диспансеризация домашних животных позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии и предотвратить серьезные осложнения.

Этот процесс включает консультацию, клинический осмотр, анализ крови и прочие процедуры.

На сайте «Мой АПК» доступны контакты государственных ветеринарных клиник Подмосковья. Также обратиться с интересующим вопросом можно в единый контакт-центр ветеринарии по номеру +7 (495) 668-01-25.