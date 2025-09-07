В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два катера

У Дворцового моста в Петербурге столкнулись два катера. Столкновение произошло 7 сентября в акватории Большой Невы, сообщили в  Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано. На фото и видео, опубликованных прокуратурой, видны пришвартованные маломерные суда. У одного из катеров заметен скол. Судна остались на плаву, угрозы пассажирам или окружающей среде нет.

Надзорное ведомство организовало проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия и проверить соблюдение правил безопасности на воде.

В мае теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек» в Петербурге.

