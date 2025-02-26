В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом

В Шушарах третьеклассник случайно ударил ножом старшего брата-девятиклассника. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщило «Конкретно.ру».

Помощь потребовалась подростку на Новгородском проспекте. Маленький мальчик ранил 16-летнего брата в область живота. Третьеклассника поместили в центр временного содержания малолетних правонарушителей.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительницу Армавира заподозрили в покушении на жизнь собственного сына. Женщина ударила пятилетнего сына ножом в грудь за непослушание. Спустя два часа мать вызвала скорую, она попыталась представить случившееся как несчастный случай.