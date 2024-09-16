В Петербурге ссора на детской площадке закончилась стрельбой

В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок словесная перепалка переросла в стрельбу, стрелка уже задержали. Об этом сообщил портал 78.ru .

В Красногвардейском районе четверо мужчин поссорились на детской площадке вечером 15 сентября. Очевидцы рассказали, что конфликт разгорелся на личной почве.

Сначала мужчины кричали и нецензурно выражались, но потом один из них достал пистолет и дважды выстрелил в сторону обидчика. Предположительно, это был пистолет Макарова. После этого мужчина с товарищем скрылись с места происшествия.

Издание отметило, что местные жители вызвали полицию и скорую помощь, а до прибытия медиков оказали раненому первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом пальца.

Предполагаемого стрелка уже задержали, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошла драка со стрельбой у ресторана, которую устроили гости молодоженов.