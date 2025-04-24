Двух кошек выбросили из окна квартиры в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга из окна выбросили двух кошек. Животных нашли прохожие, которые сейчас ищут причастных к произошедшему. Об этом «360» рассказали местные жители.

Предположительно, питомцев могли сбросить ночью с верхних этажей квартир дома № 19 на Орлово-Денисовском проспекте. Трупы кошек лежали на дороге, одна из них могла быть убита еще до падения.

«Одна кошка черно-белая. Вторая с черепаховым окрасом. Вызывали полицию, вызов зафиксировали», — отметили очевидцы.

Теперь неравнодушные петербуржцы планируют написать заявление участковому. Они кремировали останки животных.

Также горожане сейчас ищут владельцев машин, чьи регистраторы направлены в сторону парадной многоэтажного дома. Возможно, благодаря записям с видеорегистраторов получится выйти на предполагаемого живодера.

Похожий случай ранее произошел в Москве. Пенсионерка выбросила из окна 13-го этажа несколько десятков своих кошек. Животных спасли волонтеры.