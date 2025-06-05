В Петербурге случайно нашли девушку, пропавшую на 9 лет назад

В Петербурге нашли пропавшую девять лет назад девушку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Девушку обнаружили в городе Сестрорецке Курортного района. Городская поисковая система зафиксировала ее 2 июня. После этого правоохранители установили адрес, где она находилась. Девушку пригласили в Управление криминалистики, чтобы провести следственные действия.

Она пропала в декабре 2016 года. Ее мать обратилась в полицию, сообщив, что дочь 2000 года рождения ушла из детской больницы. Подростка госпитализировали, чтобы провести плановую операцию.

В региональном СК уточнили, что до пропажи девушка удалила свою страницу в соцсети, а также оставила все вещи и документы в больнице. Ее объявили в розыск.

По словам девушки, она убежала из больницы в 2016 году из-за разногласий в семье и нежелания делать операцию. Все это время она тайно жила у подруги.

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