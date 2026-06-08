В Петербурге скутерист наехал на ребенка, скрываясь от сотрудников ДПС

В Санкт-Петербурге водитель скутера, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, выехал на тротуар и сбил ребенка. Об этом сообщил телеграм-канале «Дорожный инспектор» .

«Очередного бесшлемника заметили инспекторы мотогруппы ДПС ОСБ № 2 на проспекте Культуры. Попытались остановить, но неадекват решил поиграть в догонялки», — заявили в телеграм-канале.

Скрываясь от полиции, он вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы — трехлетняя девочка с мамой. На место вызвали бригаду скорой, врачи осмотрели ребенка и отправили домой. Водителя скутера догнали, задержали и проверили на наличие запрещенных веществ в организме. Мотороллер отвезли на специальную стоянку.

Ранее мигрант в Ленобласти насмерть сбил скутериста и наехал на лося. После ДТП автомобилист скрылся. Сначала он прятался в лесу, а потом у родственников во Всеволожске.