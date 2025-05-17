Мигрант насмерть сбил скутериста и наехал на лося в Ленобласти

Петербургские правоохранители задержали иностранца, который сбежал в лес после того, как сбил скутериста и наехал на лося. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Водитель ВАЗ столкнулся со скутером на девятом километре станция Магнитная — поселок имени Морозова, а затем наехал на лося, выбежавшего на трассу. В результате ДТП скутерист скончался на месте, а автомобилист скрылся.

Полиция установила личность водителя — им оказался 22-летний выходец из Средней Азии. После ДТП мужчина прятался в лесу, а затем у родственников во Всеволожске.

Ранее смертельная авария произошла в Еврейской автономной области. Грузовик столкнулся с каретой скорой помощи, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.