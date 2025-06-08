В Петербурге школьница упала с турника и получила разрыв печени

Девятилетнюю девочку увезли в отделение реанимации после падения с двухметрового турника в Петербурге. О случившемся сообщило сетевое издание «Фонтанка» .

Играя на спортивной площадке на Пахомовской улице, девочка залезла на турник, но не удержалась. Школьница ударилась животом о нижнюю перекладину, из-за чего получила разрыв печени.

Пострадавшую госпитализировали на скорой. Ее положили в реанимацию. Девочка находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства продолжают выяснять.

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