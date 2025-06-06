Двое детей выпали из унесенного ветром надувного замка

В ЮАР надувной замок с детьми взлетел на 12 метров из-за сильного ветра

В южноафриканском городе Крюгерсдорпе надувной замок с детьми подкинуло на 12 метров из-за сильного ветра, двое детей травмировались. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Батут установили во дворе школы Laerskool Protearif, когда проходило благотворительное мероприятие. Из-за неожиданно сильного порыва ветра его подбросило в воздух. В тот момент внутри находились ученики.

Дети не смогли удержаться и выпали на землю. Пострадавших ребят срочно доставили в больницу. Там выяснилось, что один подросток сломал руку, у второго обнаружили перелом черепа.

Оказалось, что конструкцию ничем не закрепили. Мероприятие по сбору средств состоялось в прошлую субботу, 31 мая.

«Когда они упали, я подумал, что они мертвы», — рассказал один из очевидцев, у которого в этой школе учатся двое детей.

Ранее в США приемные родители убили девочку, заставив ее прыгать в 43-градусную жару на батуте. Они запретили дочери пить воду. Сердце ребенка не выдержало нагрузки.