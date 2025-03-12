В Омске школьница скончалась из-за осложнений после гриппа

Ученица девятого класса омской школы скончалась от вирусного заболевания. Смертельные осложнения у девочки развились за три дня, но в больницу ее так не забрали. Об этом сообщила ГТРК «Иртыш» .

По данным журналистов, из-за высокой температуры девочка несколько раз теряла сознание. Родители четыре раза вызывали скорую помощь, но по неизвестной причине школьницу так и не госпитализировали.

«По одной из версий, якобы родители сами подписали отказ от госпитализации. По другой, медики не предложили лечения в стационаре», — уточнили авторы материала.

По предварительным данным, причиной смертельного заболевания школьницы, стал вирус гриппа. Окончательные выводы станут известны по результатам назначенной криминалистами экспертизы.

В пресс-службе областного главка СК сообщили, что за помощью к медикам родители обратились 6 марта из-за высокой температуры у дочери. Но помощь врачей не помогла и через три дня девочка умерла дома из-за осложнений.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках расследования они забрали медицинскую карту девочки.

Криминалисты назначили серию экспертиз для установления причин смерти и правильности назначенного лечения. Ход расследования дела взяла под свой контроль прокуратура.

Авторы Telegram-канала Shot сообщили, что школьница заболела еще 3 марта, когда температура у нее поднялась выше 38 градусов и держалась несколько дней. Осмотревшие девочку врачи назначили ей лечение обычной простуды. За день до гибели температура школьницы резко упала до 34,7, но прибывшие на место врачи скорой только провели осмотр.

В минувший вторник, 11 марта, врач Андрей Кондрахин заявил о резком росте числа госпитализаций пациентов в 25 регионах России из-за распространения вирусов гриппа B и A (H1N1). Медик пояснил, что эти возбудители отличаются быстрым развитием заболевания и высоким риском опасных осложнений.