В Петербурге школьник прострелил брату глаз из игрушечного лука

Игра в Робин Гуда с детским луком обернулась госпитализацией для 11-летнего школьника из Великого Новгорода. Как сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу Педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга, из правого глаза мальчика достали наконечник игрушечной стрелы.

По данным журналистов, в школьника случайно выстрелил его брат и попал прямо в глаз.

В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что пострадавший мальчик получил тяжелую контузию глаза, отек сетчатки и рваную рану задней поверхности века.

После первичной хирургической обработки врачи сохранили зрительные функции глаза ребенка.

В середине декабря полиция Вашингтона сообщила, что нашедший в квартире пистолет трехлетний мальчик подстрелил старшую сестру. Девочку в тяжелом состоянии доставили в одну из местных больниц. Правоохранители задержали отца детей, который оставил оружие без присмотра.