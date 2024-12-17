Трехлетний мальчик выстрелил в сестру в США

ABC News: трехлетний ребенок стрелял в пятилетнюю сестру в Вашингтоне

Трехлетний брат выстрелил в пятилетнюю сестру из пистолета на юго-западе Вашингтона. Девочку доставили в госпиталь в критическом состоянии, сообщил телеканал ABC News.

«Жертва получила ранения, когда младший ребенок взял огнестрельное оружие, которое не было заперто в квартире», — отметили в материале.

Начальник столичного департамента полиции Памела Смит рассказала, что после оказания первой помощи пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские арестовали мужчину, который находился в момент происшествия в квартире. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Также под арест попала женщина, предположительно, сестра раненой девочки. Полицейские продолжают расследование.

Ранее во Флориде 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре. Пуля попала восьмилетней девочке в щеку. Ребенок выжил.