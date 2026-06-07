В Петербурге пропал 13-летний подросток с самокатом

В Петербурге третий день ищут 13-летнего подростка, ушедшего из дома с самокатом

В Санкт-Петербурге пропал 13-летний мальчик, его ищут уже третий день. Об этом РИА «Новости» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Поиск 13-летнего мальчика продолжается вместе с полицией с 5 июня. Распространяются ориентировки, проверяются медицинские учреждения, ведется работа с камерами видеонаблюдения, отрабатываются свидетельства», — уточнили волонтеры.

Светловолосый мальчик ушел из дома с черным рюкзаком и желтым самокатом. Школьник ростом 155 сантиметров. Еще одна примета — очки, которые подросток иногда носит.

Мать ребенка рассказала 78.ru, что накануне исчезновения сына они поссорились из-за его поведения. Подросток вместе с друзьями испортил чужое имущество. Последний раз его видели на самокате с компанией ребят, которые могли быть старше его. Они направлялись в сторону Черной речки.

Ранее спасатели нашли пропавшего пятилетнего мальчика из Сергиева Посада.