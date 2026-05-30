Спасатели нашли пропавшего в лесу 5-летнего мальчика

В пятницу, 29 мая, сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с волонтерами отряда «ЛизаАлерт», полицейскими и местными жителями искали 5-летнего мальчика в СНТ «Лесное» Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель начальника части Роман Макаров сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать ребенка. Она рассказала, что мальчик ушел из дома через калитку, ведущую в лес, и родители не смогли найти его самостоятельно.

Прибыв на место, спасатели начали собирать информацию и обследовать территорию. Затем специалисты вместе с другими участниками поиска стали прочесывать местность, подавая звуковые сигналы. Поиски продолжались около часа.

К счастью, местный житель увидел мальчика, вышедшего из леса на дорогу, и доставил его к родителям. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.