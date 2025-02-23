В Петербурге пятилетний ребенок умер от остановки сердца после еды

Пятилетний ребенок в Санкт-Петербурге умер после еды, у него произошла остановка сердца. Об этом сообщило издание 78.ru .

По данным источника издания, мальчик ужинал дома. Через час после приема пищи у него появилась рвота, начались судороги, он стал задыхаться. Родители вызвали скорую помощь, которая прибыла через пять минут.

Ребенка в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Через полчаса мальчик умер. У него диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врожденную глаукому, задержку психомоторного развития.

В Коми шестилетний мальчик наклеил бабушкин обезболивающий пластырь и умер. Ребенок погиб из-за отравления сильнодействующим веществом, он самостоятельно заменил пластырь на ране, но перепутал обычный бактерицидный пластырь с обезболивающим пластырем, которым пользовалась его бабушка для лечения тяжелого заболевания.