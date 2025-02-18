В Коми шестилетний мальчик наклеил бабушкин пластырь и умер

В республике Коми шестилетний мальчик погиб из-за отравления сильнодействующим веществом обезболивающего пластыря. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Мальчик попал в больницу Ухты в тяжелом состоянии. Родители мальчика сообщили медикам, что он начал задыхаться по непонятной причине.

Как позже выяснилось, мальчик самостоятельно заменил пластырь на ране, но перепутал обычный бактерицидный пластырь с обезболивающим пластырем, которым пользовалась его бабушка для лечения тяжелого заболевания. Бабушка скончалась еще год назад, а родители мальчика забыли убрать пластырь с сильнодействующим веществом из аптечки.

Через некоторое время после того, как ребенок наклеил пластырь на рану, он стал задыхаться и терять силы. Испуганные родители сразу же вызвали медиков.

Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако отравление сильнодействующим препаратом оказалось смертельным.

Как сообщили авторы статьи, по факту смерти ребенка начали проверку.

Ранее в Подмосковье врачи спасли шестилетнего мальчика, который проглотил иголку. Инородное тело извлекали с помощью специальных щипцов.