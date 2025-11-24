В Петербурге пациент совершил суицид перед процедурой диализа

Пациент больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге совершил самоубийство прямо в раздевалке перед входом в отделение гемодиализа. Об этом сообщил Mash на Мойке .

Мужчину нашли мертвым, рядом с ним лежал пистолет. Он проходил плановое лечение и регулярно приезжал на процедуру очищения крови. Как пациент смог пронести оружие в медучреждение, пока не ясно.

Свидетели сообщили Mash, что мужчина должен был зайти на очередной сеанс диализа. В пресс-службе больницы подтвердили факт происшествия и отметили, что обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

