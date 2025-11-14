В епархии назвали неожиданностью самоубийство священника из Урюпинска

Клирик храма Рождества Христова в Урюпинске протоиерей Сергий Скребцов свел счеты с жизнью, что стало большой неожиданностью. Об этом сообщил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов, которого процитировало РИА «Новости» .

У батюшки остались жена и пятеро детей.

«Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них — в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая», — сказал отец Виталий.

Что побудило иерея совершить суицид, пока не ясно. РПЦ считает такой уход из жизни тяжким грехом. За самоубийц запрещено молиться в храме.

Священник оставил предсмертно записку, но ее содержание правоохранители не раскрывают.

