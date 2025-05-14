В Петербурге образовалась гигантская пробка из-за грузовика с десятками тысяч тарелок

В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту возникла пробка из-за остановившегося грузовика, который перевозил 43 тысячи тарелок. Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал «78.Новости» .

«Утром в Центральном районе образовалась внушительная пробка. Причиной стал вставший на аварийку большегруз на Невском проспекте», — заявили журналисты.

Из грузовика выгружают более 43 тысяч тарелок, которые потом будут разбивать на антистресс-аттракционе.

Ранее в Москве из-за перекрытия на МКАД в Северо-Западном тоннеле образовалась огромная пробка. Автомобилисты жаловались на загазованность и пыль, которая мешала дышать. Кроме обычных машин, в тоннеле застрял пожарный автомобиль. Он не мог выехать оттуда более часа.