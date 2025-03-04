В Петербурге неизвестный открыл стрельбу из окон дома

Shot: в Петербурге задержали стрелка, который вел огонь из окна дома

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали неизвестного, который открыл стрельбу из окон одного из домов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, стрелял неизвестный мужчина маргинального вида из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова. Мужчина сделал по крайней мере четыре выстрела из травматического пистолета.

К месту происшествия прибыли силовики и перекрыли улицу и начали переговоры с преступником. После этого его задержали и отправили на медосвидетельствование. Предварительно, он находился в состоянии сильного опьянения.

Информации о пострадавших не поступало.

В минувшие выходные в Мытищах мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит». Он вступил в конфликт с охранниками центра и сделал несколько выстрелов из травматического оружия, в результате пострадали три человека.