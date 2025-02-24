Открывших стрельбу из пневматики по колледжу задержали в Томске

Полиция Томска задержала двух подозреваемых в обстреле окон здания городского Политехнического техникума на улице Смирнова. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, правоохранителей на место вызвали очевидцы, напуганные звуками выстрелов.

Прибывшие полицейские установили личности двух подозреваемых. По предварительным данным, они использовали пневматическую винтовку для обстрела окон учебного заведения. В результате происшествия никто не пострадал.

Судя по опубликованным пресс-службой кадрам, обстрел колледжа из пневматики устроили двое молодых людей, которые подобрались к воротам учебного заведения.

Силовики начали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшее воскресенье, 23 февраля, вооруженный пистолетом мужчина устроил стрельбу в отделении интенсивной терапии больницы штата Пенсильвания. От полученных ран погиб один пострадавший, пятеро получили ранения.

По данным телеканала ABC, среди пострадавших — сотрудники больницы, а убитый работал полицейским. Прибывшие на место силовики ликвидировали стрелка. В причинах нападения сейчас разбираются следователи.