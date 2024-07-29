В Петербурге нашли мужчину, погибшего от взрыва неизвестного предмета

СК: петербуржец умер из-за взрыва предмета, который носил с собой

Фото: РИА «Новости»

В Петербурге нашли труп мужчины, предварительно, умершего из-за взрыва неизвестного предмета, который погибший носил с собой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей», — написали в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее трех сестер нашли мертвыми в квартире в Петербурге. На их телах не было признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины умерли около двух недель назад. Как выяснили журналисты, двумя месяцами ранее они добровольно отказались от еды, а также состояли в секте.

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