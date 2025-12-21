Мертвых и истощенных животных нашли в приюте под Ростовом-на-Дону

МВД начало проверку после сообщений о гибели животных в приюте у Ростова-на-Дону

В частном приюте в Ростовской области обнаружили замученных и мертвых животных. Полиция начала проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть по Аксайскому району поступило сообщение о жестоком обращении с животными. На место отправились полицейские, проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего.

Речь идет о приюте «Забытые сердца». Волонтеры заявили, что владельцы не пускали зоозащитников, но накануне им все-таки удалось попасть внутрь. Они увидели разлагающиеся тела животных в куче мусора, истощенных кошек и собак развезли по домам.

Владелица приюта призналась, что не уделяла времени животным из-за больной матери. По ее словам, некоторые из них умерли от инфекций.

