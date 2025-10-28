Уличную певицу Наоко повторно задержали на выходе из спецприемника

Певицу Наоко (настоящее имя Диана Логинова) повторно задержали на выходе из спецприемника. Подробности рассказал источник РЕН ТВ.

Второго участника уличной группы гитариста Александра Орлова также задержали, когда он вышел из спецприемника. Музыканты пробудут в отделе полиции до утра, пока не начнется новое заседание суда.

Суд привлек 18-летнюю Логинову за выступление 11 октября, которое уличные музыканты устроили вечером около станции метро Санкт-Петербурга «Площадь Восстания». Солистка исполняла песни иноагентов. Концерт не был согласован с властями, а горожане пожаловались на столпотворение.

Логинова является студенткой музыкального училища. Вместе с ней задержали гитариста и барабанщика группы Stoptime. Запись с уличного концерта распространили в Telegram-каналах. Причиной задержания стало исполнение песни из репертуара Noize MC*, формирующей негативное отношение к власти.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России