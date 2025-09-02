В Петербурге мужчина упал и утонул в канале Грибоедова
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели мужчины в канале Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Происшествие случилось накануне, мужчина 1994 года рождения упал и утонул, когда попытался перейти с катера к причалу на набережной.
«Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев произошедшего и организовали комплекс следственных действий», — отметили в ведомстве.
Также в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что начали проверку по факту случившегося. Правоохранители проконтролируют расследование уголовного дела.
