В Петербурге мужчина с заведенной бензопилой напугал прохожих

В Санкт-Петербурге мужчина с заведенной бензопилой напугал прохожих в центре города. Видео опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Все произошло ночью в районе Пушкинского сквера. На кадрах видно, как мужчина в неадекватном состоянии разгуливает по улицам с включенным инструментом и ведет себя агрессивно, пугая окружающих.

По словам очевидцев, он выглядел нетрезвым и напоминал персонажа из фильма ужасов.

Позже мужчину задержали. Им оказался 50-летний житель Псковской области. Бензопилу у него изъяли, а объяснить свои действия он не смог.

Ранее в Дзержинске сотрудники ППС задержали мужчину, который ранил прохожего бензопилой. Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, 36-летний злоумышленник напал на незнакомого человека и причинил ему рваные травмы кисти. Полицейские оперативно задержали нападавшего и доставили в отдел.