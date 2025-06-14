Житель Дзержинска напал на прохожего

Житель Дзержинска с бензопилой напал на прохожего

Сотрудники ППС задержали в Дзержинске мужчину, который ранил прохожего бензопилой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Нападение произошло на улице Черняховского. По данным пресс-службы, 36-летний неадекват набросился на незнакомого человека, в результате тот получил рваные травмы кисти.

Происходящее заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они скрутили злоумышленника и доставили его в отдел. Оказалось, что задержанный уже имеет судимость за имущественные преступления.

Ранее житель Калуги затеял драку в продовольственном магазине. Мужчина набросился на охранников, которые заподозрили его в краже сыра.