Житель Дзержинска напал на прохожего

Сотрудники ППС задержали в Дзержинске мужчину, который ранил прохожего бензопилой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Нападение произошло на улице Черняховского. По данным пресс-службы, 36-летний неадекват набросился на незнакомого человека, в результате тот получил рваные травмы кисти.
Происходящее заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они скрутили злоумышленника и доставили его в отдел. Оказалось, что задержанный уже имеет судимость за имущественные преступления.
Ранее житель Калуги затеял драку в продовольственном магазине. Мужчина набросился на охранников, которые заподозрили его в краже сыра.
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