В Петербурге мужчина пытался зарезать одноклассников и покончил с собой

В Санкт-Петербурге встреча одноклассников закончилась поножовщиной и смертью. Мужчина напал с ножом на трех человек, а после покончил с собой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по городу.

Компания собралась в квартире на улице Савушкина, расположенной на 13 этаже жилого дома. В какой-то момент один из собравшихся набросился с ножом одноклассников и, ранив их, совершил суицид. Его тело нашли на улице.

«Пострадавшие с различными ранениями доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь», — уточнили в СК.

Ведомство начало доследственную проверку, его сотрудники осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства, которые предшествовали смерти мужчины.

На северо-востоке Москвы в конце апреля нашли темнокожую девушку, которую убили ударом ножа в сердце.