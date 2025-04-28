Тело африканки, заколотой ножом в сердце, нашли на северо-востоке Москвы

Рядом с жилым домом в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы нашли тело темнокожей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГСУ СК России.

По предварительным данным, погибшая находилась в многоквартирном доме в Ясном проезде вместе в пьяным мужчиной. Между ними возник конфликт, фигурант ударил девушку ножом в сердце. После этого он выбросил тело из окна и убежал.

Правоохранители обнаружили труп и оперативно задержали подозреваемого. В ближайшее время его доставят в отделение для дачи показаний. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. По данным Telegram-канал Mash, погибшая была туристкой, которая приехала в Москву из Африки. Ее личность установить пока не удалось, так как с собой у девушки не было паспорта.

Один из соседей подозреваемого в убийстве мужчины в беседе с 360.ru рассказал, что ранее никогда не видел погибшую девушку, и в день трагедии никакого шума из квартиры не раздавалось. Задержанный москвич, по его словам, часто находился в состоянии алкогольного опьянения.