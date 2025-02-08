В Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте

В Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь здание регионального управления ФСБ России на Литейном проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой человек, скрыв лицо под маской, пришел к зданию и попытался поджечь его при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Происходящее мужчина снимал на телефон.

Поджигателя задержали правоохранители для проведения допроса. Предположительно, он стал очередной жертвой телефонного мошенничества.

В конце января подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия Казани. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Против парня возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее мошенники обманули саратовца на 370 тысяч рублей. К таким последствиям привела попытка мужчины заказать проститутку.