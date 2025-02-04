Саратовца обманули на 370 тысяч рублей при попытке вызвать проститутку

На уловку мошенников попался 29-летний житель саратовского поселка Солнечный. К таким последствиям привела попытка мужчины заказать проститутку, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По информации ведомства, потерпевший зашел на онлайн-платформу для заказа интимных услуг. После с ним связался незнакомец, который заявил, что саратовец «сломал» сайт. Собеседник потребовал компенсацию.

Мужчина испугался угроз и перевел 373 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.