Саратовца обманули на 370 тысяч рублей при попытке вызвать проститутку

На уловку мошенников попался 29-летний житель саратовского поселка Солнечный. К таким последствиям привела попытка мужчины заказать проститутку, сообщил «СарИнформ» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
По информации ведомства, потерпевший зашел на онлайн-платформу для заказа интимных услуг. После с ним связался незнакомец, который заявил, что саратовец «сломал» сайт. Собеседник потребовал компенсацию.
Мужчина испугался угроз и перевел 373 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.
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